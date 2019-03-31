2019-03-31T09:02:51+03:00
Происшествия

В Пермском крае осудили водителя, который в пьяном виде сбил двух взрослых и двух детей

Также он должен выплатить потерпевшим компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
фото: ГУ МВД РОссии по Пермскому краюфото: ГУ МВД РОссии по Пермскому краю
Изменить размер текста:

Авария произошла осенью прошлого года в селе Юсьва Коми-Пермяцкого автономного округа. 40-летний житель деревни Черемново сел за руль пьяным. Вечером он поехал на своем автомобиле УАЗ-39094 по направлению к автодороге Кудымкар-Пожва и на одной из улиц села сбил четырех пешеходов. Тяжелые травмы получили 56-летняя женщина, 22-летняя девушка и двое маленьких детей – двух и трех лет. Все пострадавшие были госпитализированы.

- В ходе расследования выяснилось, что ранее судимый мужчина не имел права управления транспортным средством., - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

Кудымкарский городской суд признал мужчину виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Он приговорил водителя к 2 годам лишения свободы. Отбывать срок любитель пьяной езды будет в исправительной колонии общего режима. Также мужчина обязан возместить моральный вред в размере 300 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Боевое крещение». В манеже «Пермь Великая» состоялся первый футбольный матч
«Не знала куда идти». В Прикамье ищут родственников пожилой женщины, которая не ничего не помнит
«Парма» уступила в гостях «Астане»
«Погрелся у костра». В пермскую больницу привезли бомжа с сильными ожогами
В Прикамье уборщица-рецидивистка воровала деньги в магазине
В Перми отметят праздник ледохода
В субботу в Перми на час выключат свет во многих зданиях
В центре Перми на мужчину с крыши упала глыба льда
В Перми водитель наехал на подростка, шедшего по «зебре»
«А где же обещанный звериный стиль?» В Пермь прибыла первая партия красно-белых автобусов Volgabus
«На следующей неделе будет по-настоящему тепло». Но пока в МЧС предупредили об осложнении дорожной обстановки в Прикамье
Директору Пермской филармонии присвоили звание заслуженного работника культуры России
«Продукты с истекшим сроком годности». В прикамской школе детей кормили просрочкой
В Перми умер известный историк и археолог Андрей Мельничук
Tele2 запустила сеть мобильной связи в Ивановской области
Пермяки присоединятся к мировой акции «Час Земли».
В Пермь поступили первые 3 муниципальных автобуса из 85
«Не убивай меня, у меня пятеро детей». В Березниках ищут вооруженного грабителя, который ворвался в магазин с ножом
В Прикамье мужчина ворвался в офис микрозаймов с канцелярским ножом и похитил 70 тысяч рублей
В самом зрелищном поединке чемпионата по тайскому боксу в Перми сойдут лучшие бойцы муай-тай и MMA
Пермский театр оперы и балета должен вернуть в бюджет края 20 млн рублей
В Прикамье осужден дачный вор-рецидивист
Для Пермского авиационного техникума построят новый корпус
«Удерживаются за границей». Матери жалуются детскому омбудсмену Прикамья, что их разлучили с детьми
Поезд с трофейным сирийским оружием прибудет в Пермь 10 апреля
Оставь покрышки – их увезет «Экомобиль». В Перми запущена акция «Шина»
В Перми гендиректор «Камской долины» официально стал банкротом
В Прикамье 30-летний мужчина жестоко убил своего дядю