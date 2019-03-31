В Пермском крае осудили водителя, который в пьяном виде сбил двух взрослых и двух детей

СЕГОДНЯ 09:02 2019-03-31T09:02:51+03:00

Также он должен выплатить потерпевшим компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей

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Авария произошла осенью прошлого года в селе Юсьва Коми-Пермяцкого автономного округа. 40-летний житель деревни Черемново сел за руль пьяным. Вечером он поехал на своем автомобиле УАЗ-39094 по направлению к автодороге Кудымкар-Пожва и на одной из улиц села сбил четырех пешеходов. Тяжелые травмы получили 56-летняя женщина, 22-летняя девушка и двое маленьких детей – двух и трех лет. Все пострадавшие были госпитализированы.

- В ходе расследования выяснилось, что ранее судимый мужчина не имел права управления транспортным средством., - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

Кудымкарский городской суд признал мужчину виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Он приговорил водителя к 2 годам лишения свободы. Отбывать срок любитель пьяной езды будет в исправительной колонии общего режима. Также мужчина обязан возместить моральный вред в размере 300 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU