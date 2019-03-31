2019-03-31T08:31:40+03:00
Происшествия

«Не знала куда идти». В Прикамье ищут родственников пожилой женщины, которая не ничего не помнит

Пенсионерка лежит в клинической больнице Кунгура с пятницы
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
фото: https://vk.com/podslushano.kungurфото: https://vk.com/podslushano.kungur
Изменить размер текста:

В клинической больнице Кунгура лежит пожилая женщина, которая ничего не помнит.

- 29 марта женщину нашли на улице люди и привели в больницу, - говорит руководитель поискового отряда «Регион59» Оксана Безукладникова. – Она потерялась в пространстве, не знала, куда идти. Не помнит своего адреса, как оказалась на улице.

Сейчас женщина начинает немного вспоминать. Предположительно, ее зовут Яковенко Тамара Геннадьевна, она могла приехать в Кунгур из поселка Шаля Свердловской области.

Ранее мы писали, что 27 марта в Балатовском парке обнаружили бездомного мужчину с сильными ожогами спины и ног. Его на машине "скорой помощи" отправили в городскую клиническую больницу № 21. По словам 55-летнего мужчины, он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, грелся в лесу у костра, и на нем загорелась одежда.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Боевое крещение». В манеже «Пермь Великая» состоялся первый футбольный матч
В Пермском крае осудили водителя, который в пьяном виде сбил двух взрослых и двух детей
«Парма» уступила в гостях «Астане»
«Погрелся у костра». В пермскую больницу привезли бомжа с сильными ожогами
В Прикамье уборщица-рецидивистка воровала деньги в магазине
В Перми отметят праздник ледохода
В субботу в Перми на час выключат свет во многих зданиях
В центре Перми на мужчину с крыши упала глыба льда
В Перми водитель наехал на подростка, шедшего по «зебре»
«А где же обещанный звериный стиль?» В Пермь прибыла первая партия красно-белых автобусов Volgabus
«На следующей неделе будет по-настоящему тепло». Но пока в МЧС предупредили об осложнении дорожной обстановки в Прикамье
Директору Пермской филармонии присвоили звание заслуженного работника культуры России
«Продукты с истекшим сроком годности». В прикамской школе детей кормили просрочкой
В Перми умер известный историк и археолог Андрей Мельничук
Tele2 запустила сеть мобильной связи в Ивановской области
Пермяки присоединятся к мировой акции «Час Земли».
В Пермь поступили первые 3 муниципальных автобуса из 85
«Не убивай меня, у меня пятеро детей». В Березниках ищут вооруженного грабителя, который ворвался в магазин с ножом
В Прикамье мужчина ворвался в офис микрозаймов с канцелярским ножом и похитил 70 тысяч рублей
В самом зрелищном поединке чемпионата по тайскому боксу в Перми сойдут лучшие бойцы муай-тай и MMA
Пермский театр оперы и балета должен вернуть в бюджет края 20 млн рублей
В Прикамье осужден дачный вор-рецидивист
Для Пермского авиационного техникума построят новый корпус
«Удерживаются за границей». Матери жалуются детскому омбудсмену Прикамья, что их разлучили с детьми
Поезд с трофейным сирийским оружием прибудет в Пермь 10 апреля
Оставь покрышки – их увезет «Экомобиль». В Перми запущена акция «Шина»
В Перми гендиректор «Камской долины» официально стал банкротом
В Прикамье 30-летний мужчина жестоко убил своего дядю