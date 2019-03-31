«Не знала куда идти». В Прикамье ищут родственников пожилой женщины, которая не ничего не помнит

СЕГОДНЯ 08:31 2019-03-31T08:31:40+03:00

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В клинической больнице Кунгура лежит пожилая женщина, которая ничего не помнит.

- 29 марта женщину нашли на улице люди и привели в больницу, - говорит руководитель поискового отряда «Регион59» Оксана Безукладникова. – Она потерялась в пространстве, не знала, куда идти. Не помнит своего адреса, как оказалась на улице.

Сейчас женщина начинает немного вспоминать. Предположительно, ее зовут Яковенко Тамара Геннадьевна, она могла приехать в Кунгур из поселка Шаля Свердловской области.

Ранее мы писали, что 27 марта в Балатовском парке обнаружили бездомного мужчину с сильными ожогами спины и ног. Его на машине "скорой помощи" отправили в городскую клиническую больницу № 21. По словам 55-летнего мужчины, он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, грелся в лесу у костра, и на нем загорелась одежда.

ИСТОЧНИК KP.RU