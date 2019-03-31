«Парма» уступила в гостях «Астане»

СЕГОДНЯ 07:32 2019-03-31T07:32:30+03:00

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Баскетболисты «Астаны» уже в первой половине игры создали хороший задел. Первую четверть хозяева выиграли с двукратным преимуществом в счете – 24:12.

Вол втором отрезке «Парма» сократила отставание до 5 очков, но своевременный тайм-аут тренера «Астаны» Эмиля Райковича сбил пермяков с игрового ритма. «Парма» совершила несколько ошибок и «Астана» ушла на большой перерыв с комфортным преимуществом 43:30.

После перерыва «Парма» в попытке догнать соперника, начала быстрее действовать в атаке, чего хозяева явно не ожидали и были вынуждены фолить. Но после ударного отрезка, пермяки буквально подарили ряд моментов хозяевам площадки, которые за три минут до конца вернули себе задел в 12 очков. Но концовку периода нашим парням удалось забрать и тем самым сохранить интригу в матче. Перед заключительной четвертью «Астана» выигрывала 61:52.

В заключительной четверти «Парма» пыталась догнать соперника, но трио О'Брайен, Хортон, Гроссел не позволило подобраться пермякам ближе в счете. 79:71 – победа «Астаны»

- Сегодня на матч был определенный план, и мы его придерживались, - рассказал после игры и.о. главного тренера «Пармы» Вячеслав Шушаков. - Но в конце первой четверти пропустили рывок – нужно было играть жестче, фолить, но некоторые игроки почему-то про это забывали. Это позволило «Астане» создать нужную разницу в счете

ИСТОЧНИК KP.RU