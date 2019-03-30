«Погрелся у костра». В пермскую больницу привезли бомжа с сильными ожогами

СЕГОДНЯ 16:33 2019-03-30T16:46:39+03:00

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27 марта в Балатовском парке обнаружили бездомного мужчину с сильными ожогами спины и ног. Его на машине "скорой помощи" отправили в городскую клиническую больницу № 21.

- По словам 55-летнего мужчины, он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, грелся в лесу у костра, и на нем загорелась одежда, - рассказали в пресс-службе краевой полиции. – Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят проверку обстоятельств случившегося.

Напомним, ранее мы писали о том, что 28 марта вечером в Кудымкаре произошел страшный пожар, при котором погибли три человека, в том числе 3-летняя девочка. Ее мама сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии. Похороны погибших состоятся в Кудымкаре во вторник.

По данным сотрудников Главного управления МЧС по Пермскому краю, очаг пожара находился в надворных постройках. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем при курении.

ИСТОЧНИК KP.RU