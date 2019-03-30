В Прикамье уборщица-рецидивистка воровала деньги в магазине
Владелица небольшого магазина из Кудымкара обратилась в полицию с заявлением о краже. Она обнаружила, что из магазина пропали деньги. Вся выручка от продажи товара хранилась в торговом зале в коробке, стоящей на прилавке. И часть выручки – девять тысяч рублей – исчезла в неизвестном направлении.
- Полицейские, прибывшие на место, установили, что к совершению преступления причастна 26-летняя уборщица торговой точки, ранее привлекавшаяся к уголовной ответственности за кражу, - сообщили в пресс-службе краевой полиции.
Как оказалось, девушка воспользовалась тем, что продавец магазина ненадолго вышла из торгового зала и похитила часть выручки.
Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Кудымкарский» возбудили уголовное дело по факту кражи из магазина. Уборщица задержана подозрению в совершении этого преступления.
Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU