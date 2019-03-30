В Перми отметят праздник ледохода

СЕГОДНЯ 10:27 2019-03-30T10:27:53+03:00

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В историческом парке «Россия – моя история. Пермский край», расположенном в здании Речного вокзала, в субботу, 6 апреля, пройдет праздник ледохода.

- Пермяки смогут встретить весну уличными гуляниями, посмотреть на выступления музыкальных коллективов, циркачей, озорного кукольного героя Петрушки, - рассказали в администрации Пермского края.

На празднике пройдет ярмарка, где все желающие смогут приобрести традиционные угощения: уральские леденцы, русские крендели, имбирные пряники и горячий чай.

Кроме того, состоится лотерея. Со 2 по 6 апреля все посетители Исторического парка вместе с входным билетом получат лотерейный билет. Розыгрыш призов состоится 6 апреля. Как сообщают в пресс-службе музея, выигрышным будет каждый второй билет.

Исторический парк «Россия – моя история. Пермский край»,

улица Монастырская, 2,

6 апреля в 15.00 (0+)

Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU