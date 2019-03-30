2019-03-30T09:14:33+03:00
Общество

В субботу в Перми на час выключат свет во многих зданиях

Город присоединится к международному «Часу Земли»
Елена ТРЕТЬЯКОВА
Поделиться:
На час выключат подсветку зданий.На час выключат подсветку зданий.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Изменить размер текста:

Вечером в субботу, 30 марта, в Перми на час выключится подсветка многих зданий и памятников - город присоединится к «Часу Земли». В этой международной экологической акции ежегодно принимают участие более двух миллиардов человек из 18 стран, гаснет подсветка более 18 тысяч архитектурных памятников и зданий. В Перми акция пройдет в 13-й раз.

Традиционно в городе подсветку зданий отключают ГУ МВД России по Пермскому краю, Пермский национальный исследовательский политехнический университет, ТГК №9, ОАО «Сбербанк России», ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь», ООО «Газпром межрегионгаз Пермь», администрация Перми. Гаснет подсветка на памятнике «МиГ на взлете».

- Мы предлагаем жителям города также принять участие, отключив на один час подсветку зданий, свет и электроприборы в квартирах, - сообщили в администрации Перми.

Отключение произойдет в 20.30.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Прикамье уборщица-рецидивистка воровала деньги в магазине
В Перми отметят праздник ледохода
В центре Перми на мужчину с крыши упала глыба льда
В Перми водитель наехал на подростка, шедшего по «зебре»
«А где же обещанный звериный стиль?» В Пермь прибыла первая партия красно-белых автобусов Volgabus
«На следующей неделе будет по-настоящему тепло». Но пока в МЧС предупредили об осложнении дорожной обстановки в Прикамье
Директору Пермской филармонии присвоили звание заслуженного работника культуры России
«Продукты с истекшим сроком годности». В прикамской школе детей кормили просрочкой
В Перми умер известный историк и археолог Андрей Мельничук
Tele2 запустила сеть мобильной связи в Ивановской области
Пермяки присоединятся к мировой акции «Час Земли».
В Пермь поступили первые 3 муниципальных автобуса из 85
«Не убивай меня, у меня пятеро детей». В Березниках ищут вооруженного грабителя, который ворвался в магазин с ножом
В Прикамье мужчина ворвался в офис микрозаймов с канцелярским ножом и похитил 70 тысяч рублей
В самом зрелищном поединке чемпионата по тайскому боксу в Перми сойдут лучшие бойцы муай-тай и MMA
Пермский театр оперы и балета должен вернуть в бюджет края 20 млн рублей
В Прикамье осужден дачный вор-рецидивист
Для Пермского авиационного техникума построят новый корпус
«Удерживаются за границей». Матери жалуются детскому омбудсмену Прикамья, что их разлучили с детьми
Поезд с трофейным сирийским оружием прибудет в Пермь 10 апреля
Оставь покрышки – их увезет «Экомобиль». В Перми запущена акция «Шина»
В Перми гендиректор «Камской долины» официально стал банкротом
В Прикамье 30-летний мужчина жестоко убил своего дядю