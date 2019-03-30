В субботу в Перми на час выключат свет во многих зданиях

СЕГОДНЯ 09:14 2019-03-30T09:14:33+03:00

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Вечером в субботу, 30 марта, в Перми на час выключится подсветка многих зданий и памятников - город присоединится к «Часу Земли». В этой международной экологической акции ежегодно принимают участие более двух миллиардов человек из 18 стран, гаснет подсветка более 18 тысяч архитектурных памятников и зданий. В Перми акция пройдет в 13-й раз.

Традиционно в городе подсветку зданий отключают ГУ МВД России по Пермскому краю, Пермский национальный исследовательский политехнический университет, ТГК №9, ОАО «Сбербанк России», ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь», ООО «Газпром межрегионгаз Пермь», администрация Перми. Гаснет подсветка на памятнике «МиГ на взлете».

- Мы предлагаем жителям города также принять участие, отключив на один час подсветку зданий, свет и электроприборы в квартирах, - сообщили в администрации Перми.

Отключение произойдет в 20.30.

ИСТОЧНИК KP.RU