2019-03-30T08:21:45+03:00
Происшествия

В центре Перми на мужчину с крыши упала глыба льда

Пермяк госпитализирован
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Фото: ВК "Подслушано Пермь"Фото: ВК "Подслушано Пермь"
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- На мужчину упали глыбы льда с дома по адресу Куйбышева, 51, - сообщили очевидцы в соцсетях. - Лежит в крови. Вызвали «скорую».

Пострадавшего мужчину доставили в МСЧ-№9.

Как сообщили в администрации Перми, на место происшествия выехали представители городской административно-технической инспекции.

- В конце февраля при обследовании территории дома по улице Куйбышева были выявлены нарушения в виде свесов снега и сосулек, - рассказали в мэрии. - Информация была передана председателю ТСЖ. Администрация района неоднократно направляла требования в адрес ТСЖ по очистке крыши. Согласно акту, очистка кровли прошла 10–11 марта. После администрация района провела контрольный обход домов по улице Куйбышева, ледовых и снежных образований зафиксировано не было.

На ТСЖ будет составлен административный протокол, проверку происшествия проведет полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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