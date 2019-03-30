В центре Перми на мужчину с крыши упала глыба льда

СЕГОДНЯ 08:21 2019-03-30T08:21:45+03:00

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- На мужчину упали глыбы льда с дома по адресу Куйбышева, 51, - сообщили очевидцы в соцсетях. - Лежит в крови. Вызвали «скорую».

Пострадавшего мужчину доставили в МСЧ-№9.

Как сообщили в администрации Перми, на место происшествия выехали представители городской административно-технической инспекции.

- В конце февраля при обследовании территории дома по улице Куйбышева были выявлены нарушения в виде свесов снега и сосулек, - рассказали в мэрии. - Информация была передана председателю ТСЖ. Администрация района неоднократно направляла требования в адрес ТСЖ по очистке крыши. Согласно акту, очистка кровли прошла 10–11 марта. После администрация района провела контрольный обход домов по улице Куйбышева, ледовых и снежных образований зафиксировано не было.

На ТСЖ будет составлен административный протокол, проверку происшествия проведет полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU