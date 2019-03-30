В Перми водитель наехал на подростка, шедшего по «зебре»

СЕГОДНЯ 08:03 2019-03-30T08:03:49+03:00

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Два наезда на пешеходов, переходивших дороги по «зебре», произошли в Перми в пятницу, 29 марта. В полчетвертого на улице Старцева 45-летний водитель автомобиля «"КИА-рио» не снизил скорость, подъезжая к нерегулируемому пешеходному переходу возле дома №143. В это время дорогу переходил 15-летний подросток. Машина наехала на ребенка, тот получил перелом ноги.

Аналогичная ситуация произошла в 18 часов на улице Трамвайная. Там 48-летний водитель автомобиля «Опель-астра» не пропустил молодую женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу возле дома № 3. В результате ДТП пермячка получила травмы.

- По фактам ДТП сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, - сообщили в пресс-службе краевой полиции. – Напоминаем, согласно правилам дородного движения водитель, приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан снизить скорость или остановиться перед переходом, чтобы пропустить пешеходов, переходящих проезжую часть.

ИСТОЧНИК KP.RU