2019-03-29T19:58:36+03:00
Общество

«А где же обещанный звериный стиль?» В Пермь прибыла первая партия красно-белых автобусов Volgabus

На их бортах – реклама фестиваля
Андрей МАТЛИН
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Фото: мэрия Перми.Фото: мэрия Перми.Фото: Андрей МАТЛИН
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В Пермь прибыли первые три автобуса Volgabus, заказанные у одноименного предприятия, расположенного в Волгоградской области. Об этом сообщили в администрации Перми.

Всего же пермская мэрия заказала в Волжске в начале этого года 85 новых автобусов Volgabus, из них 20 - на газомоторном топливе и 65 дизельных.

Как сообщают на предприятии, общая вместимость одного такого автобуса составляет 110 пассажиров. Салоны автобусов оснащены системами видеонаблюдения, отопления, кондиционирования, откидными трапами для заезда в салон колясок. Эту комплектацию в Перми будет проверять специальная комиссия.

Первые три автобуса окрашены в красно-белый цвет, а на их бортах нарисована реклама.

- По просьбе заказчика они забрендированы в красно-белый цвет с символикой фестиваля «Пермский период. Новое время», который пройдет летом этого года в Пермском крае, - сообщили на предприятии.

Тем временем пермяки в соцсетях напоминают, что в прошлом году в Перми прошло интернет-голосование по выбору цвета и облика новых автобусов. Было определено, что они должны быть красными с символикой Пермского звериного стиля на бортах. При этом в мэрии обещали, что в течение пяти лет на них не будут размещать наружную рекламу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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