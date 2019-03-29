«На следующей неделе будет по-настоящему тепло». Но пока в МЧС предупредили об осложнении дорожной обстановки в Прикамье

СЕГОДНЯ 18:18 2019-03-29T18:21:16+03:00

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В ГУ МЧС Прикамья предупредили о серьезном ухудшении дорожной обстановки в эти выходные, сославшись на данные метеорологических служб. В ночь на воскресенье ожидаются весьма сильные осадки и ветер. Возможно также образование гололеда

- В выходные дни и в понедельник ожидаются значительные осадки - с запада в Прикамье придут циклоны, - сообщили синоптики Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. – Мокрый снег и дождь будут сменять друг друга, то усиливаться, то ослабевать. Наиболее сильными они будут в ночь на воскресенье, а местами – и в понедельник.

При этом дневная температура воздуха будет плюсовой, ночью столбик термометра будет колебаться у нулевой отметки. В низинах ночная температура может понизиться до -5 градусов, и возможно образование гололеда. Днем в субботу, воскресенье и понедельник в Перми будет от +1 до +5 градусов.

Солнце в выходные дни и в первый день следующей недели, по данным синоптиков, если и будет выглядывать из-за облаков, то очень редко.

А вот со вторника погода изменится: осадки прекратятся, и в целом станет немного теплее.

- Можно рассчитывать, что днем будет от +2 до +7 градусов, а к середине недели температура может еще немного повыситься, и будет по-настоящему тепло, - говорят метеорологи. – Связано это с тем, что Пермский край попадет под влияние антициклона.

ИСТОЧНИК KP.RU