2019-03-29T16:34:31+03:00
Звезды

Директору Пермской филармонии присвоили звание заслуженного работника культуры России

Об этом сообщили в краевом министерстве культуры
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Фото: Пермская филармонияФото: Пермская филармония
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29 марта стало известно, что директору Пермской филармонии Галине Кокоулиной присвоили почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации». Об этом сообщили в краевом министерстве культуры

Галина Кокоулина стала директором Пермской филармонии в 2005 году. В числе ее заслуг – организация в Перми авторских фестивалей Владимира Спивакова и Дениса Мацуева, а также Международного фестиваля органной музыки, в котором участвует до 200 исполнителей. Значительно расширилась и концертная деятельность пермских музыкантов.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что солистке Пермского театра оперы и балета им. Чайковского Надежде Павловой было вручено удостоверение и знак «Заслуженный артист Российской Федерации». А генеральный директор краевого учреждения культуры «Пермская синематека» Павел Печенкин удостоен благодарности министра культуры Российской Федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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