2019-03-29T14:51:23+03:00
Происшествия

«Продукты с истекшим сроком годности». В прикамской школе детей кормили просрочкой

В отношении муниципального предприятия, отвечающего за питание в школе, было возбуждено административное дело
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--Фото: Евгения ГУСЕВА
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По обращению депутата прокуратура Чайковского провела проверку в школе №2 города. К ней были привлечены специалисты Южного территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю.

В школе были выявлены грубейшие нарушения санитарных правил и технических регламентов. Так, на пищеблоке обнаружили продукты с истекшим сроком годности и без маркировки. Кроме того, в подвале в складском помещении стояли две ванны для мытья овощей, а канализация была в неисправном состоянии, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Питание школьников обеспечивало муниципальное предприятие «Оскар». В отношении руководителя МУПа и самого предприятия возбуждены дела об административном правонарушении. По итогам проверки директору школы №2 Чайковского внесены представления. Рассмотрение актов прокурорского реагирования и устранение выявленных нарушений находится на контроле Чайковской городской прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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