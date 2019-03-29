2019-03-29T13:33:13+03:00
Общество

Пермяки присоединятся к мировой акции «Час Земли».

В ней примут участие более 2 миллиардов людней на планете
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В эту субботу, 30 марта, в 13 раз состоится международная экологическая акция «Час Земли». В ней могут принять участие все желающие, отключив на 60 минут подсветку зданий, свет и электроприборы в квартирах. По пермскому времени «Час Земли» начнется в 20.30.

Традиционно в Перми подсветку зданий отключают ГУ МВД России по Пермскому краю, Пермский национальный исследовательский политехнический университет, ТГК №9, АО «ОДК-Пермские моторы» (памятник «МиГ на взлете»), ОАО «Сбербанк России», ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь», ООО «Газпром межрегионгаз Пермь», администрация Перми и другие организации.

Напомним, что «Час Земли» — ежегодное международное событие, проводимое Всемирным фондом дикой природы. В ней принимают участие более 2 млрд человек по всему миру в 188 странах. На час гаснет подсветка более 18 тысяч архитектурных памятников и зданий.

В России акция проводится с 2009 года, в ней принимают участие более 30 млн человек. Тема российского Часа Земли 2019 − «Ответь за природу!» WWF призывает к ответственности, приглашает каждого поделиться экологическими проблемами его региона и узнать, какие обязательства стоит взять на себя, чтобы уже к следующему Часу Земли жить в гармонии с природой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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