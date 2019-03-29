2019-03-29T13:22:10+03:00
Общество

В Пермь поступили первые 3 муниципальных автобуса из 85

Технические специалисты заказчика проконтролируют установку всего оборудования
Константин КЯКИНЕН
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фото: сайт городской администрациифото: сайт городской администрации
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В Пермь начали поступать первые газомоторные автобусы Volgabus, приобретенные по муниципальному контракту. В ближайшие дни ожидается поставка еще нескольких автобусов. Технические специалисты заказчика проконтролируют установку всего оборудования.

Напомним, в январе этого года администрация города подвела итоги двух аукционов на поставку 65 дизельных и 20 газомоторных автобусов вместимостью до 110 пассажиров. На линию автобусы должны будут выйти оборудованными системами видеонаблюдения, отопления, кондиционирования, а также специальными информационными визуальными и звуковыми устройствами.

Основным преимуществом автобусов является коррозионная устойчивость кузова, которая позволяет продлить срок эксплуатации транспортного средства. Новые низкопольные автобусы должны быть удобны для маломобильных групп населения. Они оснащены специальным откидным трапом, предназначенным для более удобного доступа пассажиров в салон.

- Специальная комиссия, в которую войдут представители департамента имущественных отношений и департамента дорог и транспорта, проведут проверку и приемку автобусов., - отметила заместитель главы администрации Перми Людмила Гаджиева. - Оплата поставщику будет произведена в случае, если технические характеристики подвижного состава будут соответствовать установленным в конкурсной документации

ИСТОЧНИК KP.RU

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