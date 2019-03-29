«Не убивай меня, у меня пятеро детей». В Березниках ищут вооруженного грабителя, который ворвался в магазин с ножом
В Прикамье полиция разыскивает подозреваемого в разбойном нападении. В Березниках в магазин по ул. Ломоносова вошел мужчина с ножом. Грабитель приставил лезвие к горлу продавца и потребовал отдать деньги из кассы. Женщина отдала ему 300 рублей, тогда грабитель стал требовать еще. Продавец стала умолять не убивать ее. «Больше ничего нет. Не убивай меня, у меня пятеро детей, кто их кормить будет».
Полиция просит жителей Прикамья помочь в установлении личности грабителя. Приметы: на вид 45-50 лет, рост около 160 см, среднего телосложения. Имеет лысину, выраженные скулы, шрам на лице. Всех, кто обладает информацией о данном гражданине, просят сообщить по тел.: 246-82-80 или 8 (999) 363-51-21. Анонимность и денежное вознаграждение гарантируется.
Также мы сообщали, что в Краснокамске ищут грабителя, который чуть не убил сотрудницу микрофинансовой организации. Мужчину испугали свидетели и он скрылся.
Полиция ищет вооруженного грабителя, который ворвался в магазин в Березниках.
ИСТОЧНИК KP.RU