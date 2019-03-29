2019-03-29T11:53:42+03:00
Происшествия

В Прикамье мужчина ворвался в офис микрозаймов с канцелярским ножом и похитил 70 тысяч рублей

Грабитель недавно условно-досрочно освободился из мест лишения свободы и теперь снова сядет на 7,5 лет
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В Прикамье участились случаи вооруженные нападения на микрофинансовые организации. Недавно мы рассказывали о разбое в Краснокамске, когда мужчина изрезал ножом сотрудницу офиса.

В Горнозаводске сотрудница офиса микрозаймов не стала сопротивляться. На нее напал мужчина с канцелярским ножом в руке и потребовал деньги. Испуганная женщина указала мужчине на сейф, где хранились деньги. В нем хранились 70 тысяч рублей, которые грабитель забрал себе. Затем он забрал лежавший на столе телефон сотрудницы и скрылся с места преступления, сообщили в краевой полиции.

Стражам порядка удалось установить личность нападающего. Им оказался неработающий 48-летний мужчина, который недавно условно-досрочно освободился из мест лишения свободы.

С учетом неотбытой части наказания по ранее вынесенному приговору суд назначил грабителю наказание в виде 7,5 лет лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима. На него также возложена обязанность возместить причиненный преступлением имущественный ущерб.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Продукты с истекшим сроком годности». В прикамской школе детей кормили просрочкой
В Перми умер известный историк и археолог Андрей Мельничук
Tele2 запустила сеть мобильной связи в Ивановской области
Пермяки присоединятся к мировой акции «Час Земли».
В Пермь поступили первые 3 муниципальных автобуса из 85
«Не убивай меня, у меня пятеро детей». В Березниках ищут вооруженного грабителя, который ворвался в магазин с ножом
В самом зрелищном поединке чемпионата по тайскому боксу в Перми сойдут лучшие бойцы муай-тай и MMA
Пермский театр оперы и балета должен вернуть в бюджет края 20 млн рублей
В Прикамье осужден дачный вор-рецидивист
Для Пермского авиационного техникума построят новый корпус
«Удерживаются за границей». Матери жалуются детскому омбудсмену Прикамья, что их разлучили с детьми
Поезд с трофейным сирийским оружием прибудет в Пермь 10 апреля
Оставь покрышки – их увезет «Экомобиль». В Перми запущена акция «Шина»
В Перми гендиректор «Камской долины» официально стал банкротом
В Прикамье 30-летний мужчина жестоко убил своего дядю