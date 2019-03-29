В Прикамье мужчина ворвался в офис микрозаймов с канцелярским ножом и похитил 70 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 11:53 2019-03-29T11:53:42+03:00

Грабитель недавно условно-досрочно освободился из мест лишения свободы и теперь снова сядет на 7,5 лет

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В Прикамье участились случаи вооруженные нападения на микрофинансовые организации. Недавно мы рассказывали о разбое в Краснокамске, когда мужчина изрезал ножом сотрудницу офиса.

В Горнозаводске сотрудница офиса микрозаймов не стала сопротивляться. На нее напал мужчина с канцелярским ножом в руке и потребовал деньги. Испуганная женщина указала мужчине на сейф, где хранились деньги. В нем хранились 70 тысяч рублей, которые грабитель забрал себе. Затем он забрал лежавший на столе телефон сотрудницы и скрылся с места преступления, сообщили в краевой полиции.

Стражам порядка удалось установить личность нападающего. Им оказался неработающий 48-летний мужчина, который недавно условно-досрочно освободился из мест лишения свободы.

С учетом неотбытой части наказания по ранее вынесенному приговору суд назначил грабителю наказание в виде 7,5 лет лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима. На него также возложена обязанность возместить причиненный преступлением имущественный ущерб.

ИСТОЧНИК KP.RU