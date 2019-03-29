Пермский театр оперы и балета должен вернуть в бюджет края 20 млн рублей

СЕГОДНЯ 10:49 2019-03-29T10:49:18+03:00

В театре сказали, что возврат будет производиться из внебюджетных источников

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В 2018 году Пермский театр оперы и балета неэффективно использовал бюджетные средства. К такому выводу пришла Контрольно-счетная палата Пермского края. По итогам 2018 года театр должен вернуть в краевой бюджет 20 млн рублей.

В пресс-службе театра сообщили, что им известно о выводах КСП.

- Сейчас руководство театра обсуждает эту ситуацию с учредителем (министерством культуры Пермского края), - сообщили в пресс-службе. – Возврат будет производиться из внебюджетных источников. График пока не определен.

Ранее мы писали, что в работе администрации Перми нашли нарушений на сумму более 1 миллиарда рублей. Председатель контрольно-счетной палаты Перми Мария Батуева на вчерашнем заседании городской думы представила отчет, по которому в работе администрации города нашли нарушений на сумму более 1 миллиарда рублей. По материалам палаты в 2018 году было возбуждено 17 административных дел, по которым уже взыскана 121 тысяча рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU