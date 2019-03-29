2019-03-29T09:56:25+03:00
Происшествия

В Прикамье осужден дачный вор-рецидивист

Неоднократно судимый 29-летний мужчина совершил восемь краж летом прошлого года
Константин КЯКИНЕН
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фото: ГУ МВД России по Пермскому краюфото: ГУ МВД России по Пермскому краю
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29-летний житель Степановского сельского поселения вышел на свободу в июле прошлого года и принялся за старое. Уже через несколько дней после условно-досрочного освобождения он совершил первую кражу из дачного домика. А всего за два месяца, что он находился на воле, он обворовал восемь краж из домов, расположенных в садовых товариществах Кудымкара.

Мужчина не работал и не имел постоянного исхода дохода. Он брал из домиков все, что представляет хоть какую-то ценность - инструменты, аудиотехнику, продукты питания, одежду и пр. Имущество он либо продавал, либо оставлял себе.

- Для незаконного проникновения в жилища вор использовал орудия взлома, а также подручные средства, - сообщили в пресс-службе краевой полиции. - При очередной попытке кражи он заметил, что к садовому участку на машине подъехали хозяева, поэтому поспешил покинуть место преступления, опасаясь быть задержанным.

Тем не менее, полицейские задержали дачного вора, на период следствия ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Похищенное имущество полицейские изъяли и возвратили законным владельцам.

Суд назначил виновному наказание в виде семи лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии особого режима. В качестве дополнительного наказания молодому человеку назначен штраф в размере трех тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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