В Прикамье осужден дачный вор-рецидивист

СЕГОДНЯ 09:56 2019-03-29T09:56:25+03:00

Изменить размер текста: A A

29-летний житель Степановского сельского поселения вышел на свободу в июле прошлого года и принялся за старое. Уже через несколько дней после условно-досрочного освобождения он совершил первую кражу из дачного домика. А всего за два месяца, что он находился на воле, он обворовал восемь краж из домов, расположенных в садовых товариществах Кудымкара.

Мужчина не работал и не имел постоянного исхода дохода. Он брал из домиков все, что представляет хоть какую-то ценность - инструменты, аудиотехнику, продукты питания, одежду и пр. Имущество он либо продавал, либо оставлял себе.

- Для незаконного проникновения в жилища вор использовал орудия взлома, а также подручные средства, - сообщили в пресс-службе краевой полиции. - При очередной попытке кражи он заметил, что к садовому участку на машине подъехали хозяева, поэтому поспешил покинуть место преступления, опасаясь быть задержанным.

Тем не менее, полицейские задержали дачного вора, на период следствия ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Похищенное имущество полицейские изъяли и возвратили законным владельцам.

Суд назначил виновному наказание в виде семи лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии особого режима. В качестве дополнительного наказания молодому человеку назначен штраф в размере трех тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU