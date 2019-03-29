Для Пермского авиационного техникума построят новый корпус

СЕГОДНЯ 09:41 2019-03-29T09:41:31+03:00

Он появится на углу улиц Екатерининская и Горького

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Пермский авиационный техникум имени Швецова получит новый учебный корпус. Это учебное заведение существует почти 140 лет. До революции оно являлось Алексеевским реальным училищем, а одним из его выпускников был Борис Коноплев, руководивший Пермской областью в 70-80-х годах.

Новый учебный корпус появится на углу улиц Екатерининская и Горького, напротив Лютеранской церкви

Второй очередью строительства станет создание общежития для студентов. Члены градсовета отметили, что проект нового корпуса плохо гармонирует с историческим зданием кирхи.

- Слишком сложная задача построить корпус на 1000 человек за очень маленькие деньги, - объяснил директор техникума Александр. - А нам необходимо расширяться

В результате на градсовете было решено, что строительство учебного корпуса начнется уже в конце этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU