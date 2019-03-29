«Удерживаются за границей». Матери жалуются детскому омбудсмену Прикамья, что их разлучили с детьми

СЕГОДНЯ 09:21 2019-03-29T09:21:33+03:00

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Детский омбудсмен Прикамья Светлана Денисова привела примеры обращений матерей, вывезенных или удерживаемых вторым родителем за пределами Российской Федерации. Она отмечает, что статистика таких жалоб растет. В 2016 году их было две, в 2017 году -8, а в 2018 – уже 15, в том числе об удержании ребенка одним из родителей на территории Швеции и Германии.

Так в 2018 году к омбудсмену обратилась многодетная мать троих дочерей. Все дети были рождены в Перми, но в 2016 году женщина приняла решение выехать в республику Таджикистан вместе с детьми, поскольку супруг был депортирован. Житейские проблемы вынудили женщину вернуться в Пермь, но при этом родственники мужа позволили ей забрать с собой только младшую дочь. А с остальными детьми мать может говорить даже по телефону, поскольку семья отца противится этому. Отказываются возвращать сына и родственники жителя Узбекистана, который уехал домой и остался там.

Также стали появляться обращения родителей детей, которые боятся, что их вывезут из России. Жительница Перми уехала с дочерью из Италии. Она опасается, что бывший супруг и отец ребенка потребует реализации своего права на общение с дочерью в рамках Конвенции о правах ребенка и, получив решение суда о порядке общения с ребенком, обманным путем выкрадет дочь и вывезет на территорию Италии. Аналогичное обращение и от жительницы Пермского района, которая сбежала от мужа из Дании.

- В этих случаях нет четкого алгоритма действий и по каждому обращению проводится поиск решения проблемы в индивидуально в порядке с направлением материалов в отдел по обеспечению деятельности Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка для внесения в базу данных и информирования МИД России, - отмечает Светлана Денисова.

ИСТОЧНИК KP.RU