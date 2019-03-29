Поезд с трофейным сирийским оружием прибудет в Пермь 10 апреля

СЕГОДНЯ 08:58 2019-03-29T08:58:11+03:00

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Поезд военно-исторической акции «Сирийский перелом» с трофейным оружием сирийских боевиков прибудет на вокзал Пермь-2 10 апреля.

Поезд, который отправился с Казанского вокзала Москвы 23 февраля пройдет более 28,5 тысячи километров и финиширует 27 апреля в военно-патриотическом парке культуры и отдыха вооруженных сил России «Патриот».

Как сообщается на сайте Министерства обороны РФ, эшелон сделает остановки в 60 городах России. Пермякам, как и остальным жителям России, будут представлены свыше 500 образцов трофейной бронетанковой, инженерной техники, артиллерийского вооружения, бронеавтомобилей, а также холодного и огнестрельного оружия, самодельных взрывных устройств, иностранных рационов питания, экипировки террористов. На отдельных железнодорожных платформах будут размещены БМП ACV-15, бронированный штурмовой автомобиль YPG Eagle Head, самоходный минный трал Aardvark JSFU, автомобиль террориста-смертника на базе Jeep Grand Cherokee.

- В эшелоне 20 вагонов, - сообщается на сайте ведомства. - На девяти платформах размещены уникальные образцы военной техники, начиная с танка Т-55, попавшего в Сирию из Грузии, заканчивая тоннельной машиной китайского производства. В четырех вагонах организованы экспозиции ракетно-артиллерийского вооружения, беспилотных летательных аппаратов, инженерных войск, химического оружия и другие. Экскурсии будут проводить военнослужащие, имеющие опыт выполнения боевых и специальных задач в Сирии.

ИСТОЧНИК KP.RU