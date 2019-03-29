2019-03-29T08:58:11+03:00
Общество

Поезд с трофейным сирийским оружием прибудет в Пермь 10 апреля

Пермяки смогут увидеть 500 образцов техники и оружия
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
фото: Министерство обороны РФфото: Министерство обороны РФ
Изменить размер текста:

Поезд военно-исторической акции «Сирийский перелом» с трофейным оружием сирийских боевиков прибудет на вокзал Пермь-2 10 апреля.

Поезд, который отправился с Казанского вокзала Москвы 23 февраля пройдет более 28,5 тысячи километров и финиширует 27 апреля в военно-патриотическом парке культуры и отдыха вооруженных сил России «Патриот».

Как сообщается на сайте Министерства обороны РФ, эшелон сделает остановки в 60 городах России. Пермякам, как и остальным жителям России, будут представлены свыше 500 образцов трофейной бронетанковой, инженерной техники, артиллерийского вооружения, бронеавтомобилей, а также холодного и огнестрельного оружия, самодельных взрывных устройств, иностранных рационов питания, экипировки террористов. На отдельных железнодорожных платформах будут размещены БМП ACV-15, бронированный штурмовой автомобиль YPG Eagle Head, самоходный минный трал Aardvark JSFU, автомобиль террориста-смертника на базе Jeep Grand Cherokee.

- В эшелоне 20 вагонов, - сообщается на сайте ведомства. - На девяти платформах размещены уникальные образцы военной техники, начиная с танка Т-55, попавшего в Сирию из Грузии, заканчивая тоннельной машиной китайского производства. В четырех вагонах организованы экспозиции ракетно-артиллерийского вооружения, беспилотных летательных аппаратов, инженерных войск, химического оружия и другие. Экскурсии будут проводить военнослужащие, имеющие опыт выполнения боевых и специальных задач в Сирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пермский театр оперы и балета должен вернуть в бюджет края 20 млн рублей
В Прикамье осужден дачный вор-рецидивист
Для Пермского авиационного техникума построят новый корпус
«Удерживаются за границей». Матери жалуются детскому омбудсмену Прикамья, что их разлучили с детьми
Оставь покрышки – их увезет «Экомобиль». В Перми запущена акция «Шина»
В Перми гендиректор «Камской долины» официально стал банкротом
В Прикамье 30-летний мужчина жестоко убил своего дядю
Пермские предприниматели смогут сообщить о нарушениях в прокуратуру по телефонам «горячей линии»
«На пороге стояла мать с ребенком». В Кудымкаре в страшном пожаре погибла 55-летняя женщина, молодая семья с ребенком спаслась
В Перми осуждены руководители трех управляющих компаний, которые украли у жителей 26 млн рублей
«Испугалась за свою жизнь». В Перми с крыши гаража спрыгнула собака и укусила женщину
В Перми полицейские на глазах у прохожих скрутили наркодилера у Цирка в Мотовилихе
В Перми вновь начали строить набережную
Юбилейный фестиваль «Владимир Спиваков приглашает...» откроется в Перми 5 июня
Биатлонистка Екатерина Глазырина после двухлетней дисквалификации стала чемпионкой России
В Перми в аварии с маршруткой пострадала трехлетняя девочка
В Прикамье пенсионерку, которую запирала в квартире дочь, увезли в больницу
В Березниках «четырнадцатая» проехала на красный свет и врезалась в «Ладу Гранту»
«Далеко не заплывать». Пермская молодежь запустила уток и крокодилов в грязные лужи города
В Прикамье приставы за долги арестовали котельную
Сходили за покупками? – Получите деньги
В Прикамье 37-летний мужчина второй раз отправится в колонию за отказ от уплаты алиментов
Tele2 стала одним из лучших работодателей России
«Вне игры». В Перми суд дисквалифицировал шесть директоров управляющих компаний
«Суп с гренками и каша с тушенкой». Участников фестиваля скандинавской ходьбы накормят после финиша
«Все несчастья сразу». В Перми водитель украл кошелек у пассажира, который забыл телефон и опоздал на рейс
"Я не видел, как росла моя дочка". Отцу пермячки, которую 41 год назад перепутали в роддоме, выплатят миллион рублей компенсации