Оставь покрышки – их увезет «Экомобиль». В Перми запущена акция «Шина»
В Перми компания «Буматика» запустила акцию «Шина». Управляющие компании и ТСЖ могут подать заявку на бесплатный вывоз старых покрышек. Для этого нужно накопить от 10 до 30 отработанных шин и «Экомобиль» заберет шины в течение 5 рабочих дней. Кроме того, оказывается помощь в оборудовании места накопления при условии их системного образования.
- Покрышки – это отходы 4 класса опасности, - сообщили в городском департаменте ЖКХ. - Их захоронение запрещено. По закону, они подлежат обязательной утилизации, однако она очень дорого стоит.
Пермяки могут самостоятельно сдать отработанные покрышки в пунктах приема «Разделяю сердцем»:
Дзержинский район – улица Строителей, 12;
Индустриальный район – улица Свиязева, 58;
Кировский район – улица Буксирная, 6;
Свердловский район – улица Нейвинская, 14;
Мотовилихинский район – улица Евгения Пермяка, 31/3.
Также там бесплатно принимают энергосберегающие лампы, пластиковые бамперы, оргтехнику, жестяные банки и полипропиленовые пакеты.
Режим работы пунктов приема: вторник – суббота с 10:00 до 14:00. Подробности можно узнать по телефону 254-04-21
ИСТОЧНИК KP.RU