Оставь покрышки – их увезет «Экомобиль». В Перми запущена акция «Шина»

СЕГОДНЯ 08:39 2019-03-29T08:39:17+03:00

Управляющие компании и ТСЖ должны подать заявку на утилизацию, когда соберут более 10 покрышек

Изменить размер текста: A A

В Перми компания «Буматика» запустила акцию «Шина». Управляющие компании и ТСЖ могут подать заявку на бесплатный вывоз старых покрышек. Для этого нужно накопить от 10 до 30 отработанных шин и «Экомобиль» заберет шины в течение 5 рабочих дней. Кроме того, оказывается помощь в оборудовании места накопления при условии их системного образования.

- Покрышки – это отходы 4 класса опасности, - сообщили в городском департаменте ЖКХ. - Их захоронение запрещено. По закону, они подлежат обязательной утилизации, однако она очень дорого стоит.

Пермяки могут самостоятельно сдать отработанные покрышки в пунктах приема «Разделяю сердцем»:

Дзержинский район – улица Строителей, 12;

Индустриальный район – улица Свиязева, 58;

Кировский район – улица Буксирная, 6;

Свердловский район – улица Нейвинская, 14;

Мотовилихинский район – улица Евгения Пермяка, 31/3.

Также там бесплатно принимают энергосберегающие лампы, пластиковые бамперы, оргтехнику, жестяные банки и полипропиленовые пакеты.

Режим работы пунктов приема: вторник – суббота с 10:00 до 14:00. Подробности можно узнать по телефону 254-04-21

ИСТОЧНИК KP.RU