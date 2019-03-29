В Перми гендиректор «Камской долины» официально стал банкротом

СЕГОДНЯ 07:40 2019-03-29T07:40:07+03:00

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В Перми Арбитражный суд края признал бывшего гендиректора холдинга «Камская долина» Андрея Гладикова банкротом. Информация об этом появилась в картотеке суда.

Инициатором банкротства бывшего топ-менеджера строительной компании стал «Сбербанк», который потребовал вернуть долг в 1 млрд рублей.

Несмотря на то, Андрей Гладиков в последнее время проживал в Екатеринбурге и добился судебного решения в Свердловской области, «Сбербанк» смог добиться возвращение процесса в Пермь.

В 2019 году суд дисквалифицировал шесть директоров управляющих компаний. Самый большой срок получил Алексей Сергеев из УК «ЖКХ» Кировский» – 2 года, на полтора года отчислена Юлия Цветкова (ООО «УК «Сторм»; ООО «Заречная управляющая компания»). Еще пять руководителей получили один год дисквалификации: Андрей Демидов (ООО «Домоуправление-3»), Павел Носков (ООО «Адмирал»), Евгений Генералов (ООО «УК «Профи-Дом») и Сергей Титов (ООО «ЛИДЕРСТВО»). Сразу после вступления в силу решения суда о дисквалификации, руководитель обязан прекратить управление организацией.

ИСТОЧНИК KP.RU