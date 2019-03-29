В Прикамье 30-летний мужчина жестоко убил своего дядю

СЕГОДНЯ 07:29 2019-03-29T07:29:08+03:00

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Жестокое убийство произошло 2 декабря прошлого года в Кунгуре. 30-летний племянник пришел к своему дяде, они сели за стол. Слово за слово возник конфликт. Плохо соображавший из-за количества выпитого алкоголя племянник начал избивать своего 66-летнего дядю. Бил он до тех пор, пока пожилой мужчина не скончался.

Было заведено уголовное дело, расследование которого завершено. 30-летний житель Кунгура предстанет перед судом по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, сообщили в краевом следственном комитете.

Тем временем, в Прикамье осудили пьяного водителя, который устроил смертельное ДТП. 32-летний житель Чернушки проведет в колонии строгого режима 5 лет и 3 месяца. Смертельная авария произошла в ноябре 2018 года на трассе Чернушка-Куеда. 32-летний водитель автомобиля «Богдан-2110» пошел на обгон на 16 км дороги и допустил столкновение со встречной машиной. Один пассажир, который находился в «Богдане», скончался на месте происшествии, еще один получил телесные повреждения, повлекшие за собой вред здоровью средней тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU