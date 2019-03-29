Пермские предприниматели смогут сообщить о нарушениях в прокуратуру по телефонам «горячей линии»
Права предпринимателей часто нарушаются, поэтому прокуратуры Перми решили провести «горячую телефонную линию», где расскажут бизнесменам об их правах и как можно их защитить.
Как нам рассказали в пресс-службе прокуратуры края. предприниматели могут сообщить о нарушении их прав при предоставлении муниципальных услуг, проведении проверок контролирующими органами, создании административных барьеров и др. Все обращения будут взяты на контроль.
Звонки принимаются сегодня, 29 марта, с 10 до 11 часов по телефонам "горячей линии":
- в прокуратуре Перми – 217-51-28
- в прокуратуре Ленинского района Перми – 212-57-62
- в прокуратуре Орджоникидзевского района Перми- 275-10-20
- в прокуратуре Кировского района Перми – 283-80-05
- в прокуратуре Свердловского района Перми – 244-37-66
- в прокуратуре Индустриального района Перми – 228-09-95
- в прокуратуре Мотовилихинского района Перми – 267-55-00
ИСТОЧНИК KP.RU