2019-03-29T07:15:15+03:00
Общество

Пермские предприниматели смогут сообщить о нарушениях в прокуратуру по телефонам «горячей линии»

Звонки будут приниматься 29 марта с 10 до 11 марта
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Права предпринимателей часто нарушаются, поэтому прокуратуры Перми решили провести «горячую телефонную линию», где расскажут бизнесменам об их правах и как можно их защитить.

Как нам рассказали в пресс-службе прокуратуры края. предприниматели могут сообщить о нарушении их прав при предоставлении муниципальных услуг, проведении проверок контролирующими органами, создании административных барьеров и др. Все обращения будут взяты на контроль.

Звонки принимаются сегодня, 29 марта, с 10 до 11 часов по телефонам "горячей линии":

- в прокуратуре Перми – 217-51-28

- в прокуратуре Ленинского района Перми – 212-57-62

- в прокуратуре Орджоникидзевского района Перми- 275-10-20

- в прокуратуре Кировского района Перми – 283-80-05

- в прокуратуре Свердловского района Перми – 244-37-66

- в прокуратуре Индустриального района Перми – 228-09-95

- в прокуратуре Мотовилихинского района Перми – 267-55-00

ИСТОЧНИК KP.RU

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