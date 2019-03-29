«На пороге стояла мать с ребенком». В Кудымкаре в страшном пожаре погибла 55-летняя женщина, молодая семья с ребенком спаслась

СЕГОДНЯ 06:53 2019-03-29T06:53:07+03:00

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28 марта вечером в Кудымкаре произошел страшный пожар, который унес жизнь одного человека, еще трое пострадали. В 21.47 пожарные получили сообщения, что на улице Дзержинского горит частный жилой одноэтажный дом.

Когда огнеборцы подъехали к дому, пожаром были охвачены надворные постройки и крыша дома. Соседи сказали, что в доме есть люди. В ходе проведения разведки звеном газодымозащитной службы внутри дома была обнаружена без признаков жизни 55-летняя женщина.

В доме жили еще 37-летняя женщина, ее 32-летний сожитель и их трехлетний ребенок. К счастью, им удалось спастись. Соседи рассказали, что вечером к ним постучали. На пороге стояла женщина с ребенком, оба с сильными ожогами, их дом горел. Они сразу позвонили в скорую помощь и пожарную охрану. Мужчине также удалось выбраться из огня – его обнаружили у горящего дома с ожогами тела и также увезли в больницу на автомобиле скорой помощи. Пострадавшие находятся в больнице. А вот маме женщине спастись не удалось.

- Мать женщины приходила помогать по хозяйству, - рассказали в ГУУ МЧС по Пермскому краю. - Со слов соседей, все взрослые – курящие. По данным специалистов испытательной пожарной лаборатории, очаг пожара обнаружен в надворных постройках. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем при курении. По факту пожара проводится проверка. Пожарные ликвидировали горение в 22:30. Площадь пожара составила 60 кв.м.

ИСТОЧНИК KP.RU