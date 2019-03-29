2019-03-29T06:35:13+03:00
Общество

В Перми осуждены руководители трех управляющих компаний, которые украли у жителей 26 млн рублей

Они забирали деньги, которые платили жильцы домов, себе
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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Громкое дело о хищении 26 млн рублей у жителей Перми рассматривал Мотовилихинский районный суд Перми. На скамье подсудимых находились руководители трех управляющих компаний города - ООО «УК «КОД», ООО «УК «Профи-Дом», ООО «УК «ПМК».

Следствие доказано, что в 2012 году они сколотили преступную группу и с марта этого года по март 2013 года совершали хищения денежных средств, которые жители Перми платили за поставляемые коммунальные услуги. Деньги не переводились в ресурсоснабжающие организации, а оседали в карманах недобросовестных руководителей УК. Таким образом, как выяснили следователи, они похитили более 26 млн рублей.

Суд, признал подсудимых виновными в мошенничестве, совершенное организованной группой в особо крупном размере, - сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры. – Им назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 4 до 5 лет лишения свободы каждому со штрафом в 50 тысяч рублей. Отбывать срок они будут в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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