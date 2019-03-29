«Испугалась за свою жизнь». В Перми с крыши гаража спрыгнула собака и укусила женщину

СЕГОДНЯ 06:25 2019-03-29T06:25:34+03:00

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Происшествие случилось в июне 2018 года на приусадебном участке в Мотовилихе. Женщина работала в огороде и на нее с крыши гаража, который находился на границе участков, спрыгнула соседская собака и укусила за запястье левой руки.

Женщина испугалась, укрылась в доме, вызвала скорую помощь и полицию. Пермячка была доставлена в травмпункт, где ей была оказана медицинская помощь и поставлены уколы от бешенства. Она лечилась вплоть до октября 2018 года

Женщина обратилась в суд о возмещении ущерба и морального вреда. Хозяин собаки не спорил с тем, что его пес укусил соседку, и перевел ей 6 тысяч рублей на карточку. Тем не менее, суд состоялся. В ходе заседания суд согласился с доводами женщины.

- Моральный вред выразился в причинении ей физической боли в результате укуса, переживании страха за свои жизнь и здоровье, осознании беспомощности состояния в момент нападения, поскольку она не имела возможности убежать от собаки, либо эффективно защищаться в силу своего возраста, - сообщили в пресс-службе Мотовилихинского районного суда. - Несомненным также явилось испытание физической боли и дискомфорта в процессе лечения, неоднократных перевязок.

Хозяин собаки должен выплатить пострадавшей женщине компенсацию морального вреда в сумме 20 тысяч рублей и судебные расходы на оплату услуг представителя - 10 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU