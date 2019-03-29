2019-03-29T06:25:34+03:00
Происшествия

«Испугалась за свою жизнь». В Перми с крыши гаража спрыгнула собака и укусила женщину

Пермячка подала в суд на хозяина пса
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
Комментарии: comments1
--Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Происшествие случилось в июне 2018 года на приусадебном участке в Мотовилихе. Женщина работала в огороде и на нее с крыши гаража, который находился на границе участков, спрыгнула соседская собака и укусила за запястье левой руки.

Женщина испугалась, укрылась в доме, вызвала скорую помощь и полицию. Пермячка была доставлена в травмпункт, где ей была оказана медицинская помощь и поставлены уколы от бешенства. Она лечилась вплоть до октября 2018 года

Женщина обратилась в суд о возмещении ущерба и морального вреда. Хозяин собаки не спорил с тем, что его пес укусил соседку, и перевел ей 6 тысяч рублей на карточку. Тем не менее, суд состоялся. В ходе заседания суд согласился с доводами женщины.

- Моральный вред выразился в причинении ей физической боли в результате укуса, переживании страха за свои жизнь и здоровье, осознании беспомощности состояния в момент нападения, поскольку она не имела возможности убежать от собаки, либо эффективно защищаться в силу своего возраста, - сообщили в пресс-службе Мотовилихинского районного суда. - Несомненным также явилось испытание физической боли и дискомфорта в процессе лечения, неоднократных перевязок.

Хозяин собаки должен выплатить пострадавшей женщине компенсацию морального вреда в сумме 20 тысяч рублей и судебные расходы на оплату услуг представителя - 10 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пермский театр оперы и балета должен вернуть в бюджет края 20 млн рублей
В Прикамье осужден дачный вор-рецидивист
Для Пермского авиационного техникума построят новый корпус
«Удерживаются за границей». Матери жалуются детскому омбудсмену Прикамья, что их разлучили с детьми
Поезд с трофейным сирийским оружием прибудет в Пермь 10 апреля
Оставь покрышки – их увезет «Экомобиль». В Перми запущена акция «Шина»
В Перми гендиректор «Камской долины» официально стал банкротом
В Прикамье 30-летний мужчина жестоко убил своего дядю
Пермские предприниматели смогут сообщить о нарушениях в прокуратуру по телефонам «горячей линии»
«На пороге стояла мать с ребенком». В Кудымкаре в страшном пожаре погибла 55-летняя женщина, молодая семья с ребенком спаслась
В Перми осуждены руководители трех управляющих компаний, которые украли у жителей 26 млн рублей
В Перми полицейские на глазах у прохожих скрутили наркодилера у Цирка в Мотовилихе
В Перми вновь начали строить набережную
Юбилейный фестиваль «Владимир Спиваков приглашает...» откроется в Перми 5 июня
Биатлонистка Екатерина Глазырина после двухлетней дисквалификации стала чемпионкой России
В Перми в аварии с маршруткой пострадала трехлетняя девочка
В Прикамье пенсионерку, которую запирала в квартире дочь, увезли в больницу
В Березниках «четырнадцатая» проехала на красный свет и врезалась в «Ладу Гранту»
«Далеко не заплывать». Пермская молодежь запустила уток и крокодилов в грязные лужи города
В Прикамье приставы за долги арестовали котельную
Сходили за покупками? – Получите деньги
В Прикамье 37-летний мужчина второй раз отправится в колонию за отказ от уплаты алиментов
Tele2 стала одним из лучших работодателей России
«Вне игры». В Перми суд дисквалифицировал шесть директоров управляющих компаний
«Суп с гренками и каша с тушенкой». Участников фестиваля скандинавской ходьбы накормят после финиша
«Все несчастья сразу». В Перми водитель украл кошелек у пассажира, который забыл телефон и опоздал на рейс
"Я не видел, как росла моя дочка". Отцу пермячки, которую 41 год назад перепутали в роддоме, выплатят миллион рублей компенсации