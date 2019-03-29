2019-03-29T06:05:30+03:00
Происшествия

В Перми полицейские на глазах у прохожих скрутили наркодилера у Цирка в Мотовилихе

При личном досмотре у него были обнаружены 10 гр амфетамина
Константин КЯКИНЕН
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фото: https://vk.com/podslushanopermфото: https://vk.com/podslushanoperm
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Задержание происходило 26 марта на трамвайной остановке «Цирк» в Мотовиолихе. Вот как описывает случившееся очевидец.

- К двум парням подбежали 4-6 неизвестных, повалили, заломали, надели на одного наручники, затем посадили в машину и увезли в неизвестном направлении, - сообщает пермяк. - Во время этого задержания ни один из налетчиков не представился и не предъявил удостоверения сотрудника правоохранительных органов.

Выяснилось, что в этот день сотрудники наркоконтроля задержали 21-летнего молодого человека. При личном досмотре у него обнаружено и изъято 10 гр амфетамина. Это является крупным размером.

- Установлено, что наркотик подозреваемый приобрел посредством сети Интернет и планировал сбыть, - сообщили в пресс-службе краевой полиции. - Кроме того, оперативники выяснили, что ранее молодой человек был судим за незаконный оборот наркотических средств.

По факту покушения на незаконный сбыт психотропного вещества возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Полицейскими проверяется причастность молодого человека к другим преступлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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