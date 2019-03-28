Юбилейный фестиваль «Владимир Спиваков приглашает...» откроется в Перми 5 июня

СЕГОДНЯ 15:21 2019-03-28T15:21:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Х Всероссийский фестиваль «Владимир Спиваков приглашает...» откроется 5 июня. Национальный филармонический оркестр России под руководством народного артиста СССР Владимира Спивакова исполнит увертюры, арии и дуэты из опер. Солисты —Екатерина Морозова и Алексей Неклюдов.

6 июня прозвучат произведения Массне и Равеля в исполнении Национального филармонического оркестра и пианиста Андрея Коробейникова.

Наиболее интересным для меломанов станет третий день фестиваля - 7 июня. Владимир Спиваков сменит дирижерскую палочку на скрипку и исполнит «Концерт для скрипки ми минор» и «Глорию» Вивальди, а также «Коронационную мессу» Моцарта.

Закроется фестиваль «Владимир Спиваков приглашает...» 8 июня гала-концертом победителей конкурса им. В. Крайнева в сопровождении Национального филармонического оркестра. Программа концерта, как сообщили в филармонии, будет объявлена дополнительно.

ИСТОЧНИК KP.RU