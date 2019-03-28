2019-03-28T15:06:46+03:00
Спорт

Биатлонистка Екатерина Глазырина после двухлетней дисквалификации стала чемпионкой России

Стреляющая лыжница не допустила ни одного промаха на огневых рубежах
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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Неожиданно начался чемпионат России по биатлону в Тюмени. Екатерина Глазырина, которая только отбыла дисквалификацию, выиграла спринтерскую гонку на 7,5 км. Серебро завоевала Лариса Куклина, а бронза досталась Светлане Мироновой, допустившей два промаха.

Екатерина Глазырина была признана виновной в нарушении антидопинговых правил на основании решения комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена. Она была отстранена от соревнований 10 февраля 2017 года во время чемпионата мира в австрийском Хохфильцене. Срок двухлетней дисквалификации биатлонистки истек 9 февраля.

31-летняя Екатерина Глазырина начинала карьеру в Чайковском, но затем переехала в Свердловскую область,за которую теперь выступает.

Ранее мы писали, что чусовские могулисты завоевали все золото чемпионата России в Красноярске. Юная Анастасия Смирнова из Чусового стала двукратной чемпионкой страны в могуле. В соревнованиях мужчин в очной борьбе двух пермяков победил Дмитрий Колесников

ИСТОЧНИК KP.RU

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