В Перми в аварии с маршруткой пострадала трехлетняя девочка

СЕГОДНЯ 14:45 2019-03-28T14:45:16+03:00

Малышка сидела на коленях у мамы

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27 марта в Кировском районе в аварию попал пассажирский микроавтобус, который двигался по маршруту «Т7».

ДТП случилось около семи утра на улице Панфилова. Микроавтобус Mercedes-Benz двигался со стороны улицы Воронежской в сторону улицы Ласьвинской. 39-летний водитель маршрутки в районе дома 16 наехал на бордюр.

- По предварительной информации, водитель не выбрал скорость, обеспечивающую возможность постоянного контроля за движением транспортного средства, и допустил наезд на препятствие, - сообщили в пресс-службе городского ГИБДД.

В ДТП пострадала трехлетняя девочка, которая сидела на коленях у мамы. Она получила травмы. По факту ДТП проводится проверка устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Также мы сообщали, что в Березниках «четырнадцатая» проехала на красный свет и врезалась в «Ладу Гранту». В ДТП пострадала 27-летняя пассажирка «Лады Гранты».

ИСТОЧНИК KP.RU