В Прикамье пенсионерку, которую запирала в квартире дочь, увезли в больницу

СЕГОДНЯ 14:09 2019-03-28T14:09:22+03:00

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В Соликамске 90-летней пенсионерке, которую запирает в квартире собственная дочь, сотрудники соцзащиты оказывают посильную помощь.

Как нам рассказали в министерстве соцразвития Прикамья, они отправили письма в прокуратуру, полицию, администрацию района с просьбой оказать содействие в соблюдении прав женщины.

Пенсионерке привозили продукты, мыли полы в квартире, вызывали врача. Но дочь не пускает никого в квартиру, говорит, что ничего не нужно. Она утверждает, что сама ухаживает за матерью, и она ни в чем не нуждается.

К счастью, после очередного крика о помощи соседи вызвали полицию. Стражи порядка вызвали медиков и женщину увезли в больницу.

Напомним, что пару недель назад в Соликамске жители дома по ул. Большевистской забили тревогу. Они рассказали, что в квартире на втором этаже живет 90-летняя бабушка, которая регулярно топит соседей, оттуда выбегают тараканы. Оказалось, что квартира до потолка забита мусором. Соседи говорят, дочь сильно пьет, когда мать получает пенсию, забирает деньги и уходит в загул. Престарелая мать кричит, просит помощи.

- Вызывали уже кого можно и нельзя, бабушку уже забирали, где старики ненужные живут, она сбегает оттуда домой, - возмущаются жильцы. - Бесполезно помогать, да и дочь не пускает никого.

ИСТОЧНИК KP.RU