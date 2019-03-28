2019-03-28T13:26:57+03:00
Происшествия

В Березниках «четырнадцатая» проехала на красный свет и врезалась в «Ладу Гранту»

В ДТП пострадала 27-летняя пассажирка «Гранты»
Константин КЯКИНЕН
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фото: https://vk.com/ber_bezopasnyeфото: https://vk.com/ber_bezopasnye
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В Березниках 27 марта произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадала молодая девушка. 33-летний водитель ВАЗа четырнадцатой модели ехал по улице Парижской Коммуны. На перекрестке с улицей Суворова он не стал тормозить и проехал на запрещающий сигнал светофора.

- На перекрестке произошло столкновение с «Ладой Грантой» под управлением 32-летнего водителя, - сообщили в отделе полиции Березниковского городского округа. – В результате столкновения пострадала 27-летняя пассажирка «Лады». Ей назначено амбулаторное лечение в центральной районной больнице Березников.

По факту аварии проводится проверка.

Ранее мы писали, что в Прикамье осудили пьяного водителя, который устроил смертельное ДТП.32-летний житель Чернушки проведет в колонии строгого режима 5 лет и 3 месяца. Смертельная авария произошла в ноябре 2018 года на трассе Чернушка-Куеда. 32-летний водитель автомобиля «Богдан-2110» пошел на обгон на 16 км дороги и допустил столкновение со встречной машиной. Один пассажир, который находился в «Богдане», скончался на месте происшествии, еще один получил телесные повреждения, повлекшие за собой вред здоровью средней тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU

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