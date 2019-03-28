2019-03-28T13:13:11+03:00
Общество

«Далеко не заплывать». Пермская молодежь запустила уток и крокодилов в грязные лужи города

Таким необычным образом они пытаются привлечь внимание к проблеме грязных тротуаров
Константин КЯКИНЕН
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Каждую весну с началом таяния снега улицы Перми превращаются ив грязные реки. Ребята из Пермского молодежного центра решили привлечь внимание общественности к этой проблеме. Напротив администрации Свердловского района, а также в Индустриальном районе, в лужи были запущенны пляжные игрушки, которые держали различные лозунги, обращенные к главам районов. Кроме того, рядом были поставлены таблички «Далеко не заплывать», «Купание запрещено». Смешные фотографии появились сегодня в соцсетях.

- Всю зиму снег складировали на газонах, теперь пермяки утопают в весенних лужах, - отметила организатор акции Ирина Форсюк - Акция призвана обратить внимание ответственных лиц на последствия их зимнего бездействия.

На флешмоб пешеходы реагировали весело. Горожане предложили общественникам создать этой весной «карту луж Перми»

ИСТОЧНИК KP.RU

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