2019-03-28T12:48:19+03:00
Общество

Сходили за покупками? – Получите деньги

Карты «ФОРА БАНК» позволяют вернуть часть потраченных средств
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--Фото: Анастасия Осипова
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В последнее время в интернете регулярно появляется информация о планируемом введении налога на снятие наличных денег с банковских карт. И хотя Федеральная Антимонопольная служба РФ, на которую ссылаются некоторые СМИ, сообщила, что не выступала с подобной инициативой, стоит учитывать такое развитие событий. Ведь электронные платежи в стране получают все большее распространение, а оплата за наличные постепенно становится анахронизмом.

А покупки с помощью банковских карт АКБ «ФОРА БАНК» (АО) не только современны, но и выгодны. Они позволяют получать возврат денег за любые совершенные покупки.

В рамках Cash-Back клиент при покупках в магазинах и оплате услуг с помощью карты АКБ «ФОРА БАНК» (АО) получает обратно реальные деньги, которые зачисляются на счет. При любой операции по карте возврат составляет от 1,1 процента от суммы операции. Также регулярно объявляются сезонные акции, когда за покупки и услуги в определенной сфере возвращается до 7 процентов от потраченной суммы. В данный момент в категории «Товары для дома». На остаток денег на счете начисляется до 6.5% процентов годовых. И еще есть программа «ФОРА-Бонус» которая становится все актуальнее для регионов, в рамках которой можно получать скидки до 70%. https://www.forabank.ru/actions/akcii-partners/

http://forabank.bpponline.ru/

АКБ «Фора-банк» (АО) (генеральная лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских операций № 1885 от 03.12.2014 года) — универсальный коммерческий банк, работающий с предприятиями всех форм собственности и физическими лицами с 1992 года. Головной офис АКБ «Фора-банк» (АО) находится в Москве. По состоянию на 01.01.2018 года АКБ «Фора-банк» (АО) насчитывает в своей структуре 104 подразделения, которые находятся в 19 регионах Российской Федерации и обслуживают клиентов — физических и юридических лиц. Региональная сеть банка включает 8 филиалов с широкой сетью дополнительных и операционных офисов, операционных касс, расположенных в Москве, Реутове, Орехово-Зуеве, Коломне, Наро-Фоминске, Калуге, Обнинске, Малоярославце, Воротынске, Санкт-Петербурге, Липецке, Тамбове, Перми, Саранске, Нижнем Новгороде, Ярославле, Иванове, Рыбинске, Ростове-на-Дону, Армавире, Сочи, Адлере, Краснодаре, Твери, Ставрополе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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