В Прикамье 37-летний мужчина второй раз отправится в колонию за отказ от уплаты алиментов

СЕГОДНЯ 12:40 2019-03-28T12:40:24+03:00

Освободившись из колонии, он не предпринял ни одной попытки помочь сыну

Изменить размер текста: A A

Полгода в колонии проведет злостный алиментщик. 37-летний житель Чайковского ни в какую не хочет помогать своему сыну и во второй оказывается в местах лишения свободы за неуплату алиментов.

По решению суда с 2010 года мужчина обязан ежемесячно перечислять на содержание двухлетнего сына четвертую часть своего заработка. Время шло, мальчик подрастал, а отец не стремился исполнять свои родительские обязанности: материальной помощи не оказывал, вещей и продуктов не покупал, подарки не дарил, отдых и лечение сына не оплачивал.

Сначала уклонист был привлечен к 50 часам обязательных работ, но наказание не отбыл. В ноябре 2017 года за уклонение от уплаты алиментов он был осужден и приговорен к 10 месяцам исправительных работ. Однако позднее суд заменил наказание, и нерадивый отец почти три месяца провел в местах лишения свободы.

- Находясь в вынужденной изоляции от общества, гражданин должных выводов для себя не сделал, - сообщили в службе судебных приставов. - Освободившись из колонии, он не предпринял ни одной попытки помочь собственному сын. Он накопил долг в 400 тысяч рублей. Тогда дознаватель службы снова возбудил уголовное дело.

Суд назначил алиментщику наказание в виде 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU