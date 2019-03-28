«Вне игры». В Перми суд дисквалифицировал шесть директоров управляющих компаний

СЕГОДНЯ 12:15 2019-03-28T12:15:29+03:00

Все они уже привлекались к ответственности за некачественное управление домами

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В 2019 году суд дисквалифицировал шесть директоров управляющих компаний. Самый большой срок получил Алексей Сергеев из УК «ЖКХ» Кировский» – 2 года, на полтора года отчислена Юлия Цветкова (ООО «УК «Сторм»; ООО «Заречная управляющая компания»). Еще пять руководителей получили один год дисквалификации: Андрей

Демидов (ООО «Домоуправление-3»), Павел Носков (ООО «Адмирал»), Евгений Генералов (ООО «УК «Профи-Дом») и Сергей Титов (ООО «ЛИДЕРСТВО»). Сразу после вступления в силу решения суда о дисквалификации, руководитель обязан прекратить управление организацией.

Отметим, что семь управляющих компаний, которыми руководили недобросовестные директоры, содержали 411 домов на территории Пермского края.

Ранее все они уже привлекались к ответственности за ненадлежащее оказание услуг по договорам управления многоквартирными домами.

- На фоне дисквалификации недобросовестных руководителей УК количество нарушений в жилищно-коммунальной сфере со стороны управляющих организаций в 2018 году снизилось на 20%, а процент исполнения предписаний жилинспекции вырос с 72 до 92%, сообщил руководитель ИГЖН Александр Евсюков. -Это говорит о том, что управляющие организации стали более ответственно подходить к своим обязанностям.

ИСТОЧНИК KP.RU