2019-03-28T11:46:05+03:00
Общество

«Суп с гренками и каша с тушенкой». Участников фестиваля скандинавской ходьбы накормят после финиша

1800 человек уже прошли регистрацию
Константин КЯКИНЕН
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фото: https://vk.com/perm_nordic_walkingфото: https://vk.com/perm_nordic_walking
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Стала известна программа фестиваля по скандинавской ходьбе «Пермская прогулка». Спортивный праздник пройдет 30 марта на базе спорткомплекса им. Сухарева (шоссе Космонавтов, 158а).

Торжественное открытие фестиваля состоится в 10 часов. Через полчаса на старт выйдут участники ходьбы на 5 км и 10 км. Масс-старт на дистанцию 3 км состоится в 11.30.

Все финишировавшие получат медали, а затем в специальном пункте питания при предъявлении стартового номера могут бесплатно перекусить: чаем с бутербродами, а также суп-пюре с гренками или гречневой кашей с тушенкой на выбор.

Кроме того, в течение всего фестиваля будет работать зона ЭКСПО, где желающие смогут приобрести спортивные товары и услуги.

Церемония награждения начнется в 12:20. Победители и призеры в абсолютном зачете получат кубки и дипломы. Победителей в возрастных группах наградят дипломами. Каждый из них получит призы от партнеров фестиваля. Кроме того, учрежден спецприз для участников категории «70 лет и старше» на дистанции 3 км.

Также среди участников «Пермской прогулки» будет проведена лотерея.Победители получат палки для скандинавской ходьбы, пульсометры, шагомеры.

Отметим, что регистрация на фестиваль скандинавской ходьбы «Пермская прогулка» продлится до 28 марта включительно на сайте умный-спорт.рф. Участие для детей до 14 лет включительно и пенсионеров – бесплатное. Сегодня на разные дистанции регистрацию прошли порядка 1800 человек.

Выдача стартовых пакетов участникам фестиваля скандинавской ходьбы пройдет 28 и 29 марта с 10:00 до 20:00 во Дворце спорта «Орленок».

ИСТОЧНИК KP.RU

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