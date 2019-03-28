«Все несчастья сразу». В Перми водитель украл кошелек у пассажира, который забыл телефон и опоздал на рейс

СЕГОДНЯ 11:15 2019-03-28T11:17:12+03:00

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Что такое не везет и как с этим бороться. Пермяк в ноябре 2018 года понял, что все неприятности случаются сразу.

Он ехал на такси в аэропорт и забыл телефон. Пока он ходил за ним, самолет улетел. Во время оформления нового билета он обнаружил пропажу кошелька, который был в сумке.

Выяснилось, что портмоне украл 34-летний мужчина, который занимался частным извозом. Неудачливый пассажир попросил у него телефон, чтобы позвонить таксисту, который подвозил его до аэропорта. Мужчина телефоном поделился, а заодно помог сумки донести. Когда мужчина отлучился, чтобы забрать телефон у таксиста, он тайком вытащил кошелек из сумки.

Полиция возбудила уголовное дело по факту кражи. По окончании расследования направили в суд. Он признал жителя Перми виновным в совершение кражи и назначил ему наказание в виде обязательных работ сроком 250 часов, штрафа в размере 10 тысяч рублей и возмещения ущерба в размере 6 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Пермского ЛО МВД России на транспорте

ИСТОЧНИК KP.RU