«Прятал в фарфоровые статуэтки». Осужден житель Башкортостана, который готовил большую партию наркотиков для реализации в Прикамье

СЕГОДНЯ 10:48 2019-03-28T10:51:46+03:00

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Прикамским полицейским стало известно, что 28-летний житель Башкортостана планирует поставить партию запрещенные веществ в наш регион. В результате спецоперации дилера задержали в 30 километрах от Уфы. Его взяли сразу после того, как забрал из оборудованного тайника 1 килограмм наркотиков. Мужчина стал сотрудничать со следствием. Он рассказал о еще 50 тайниках возле Уфы, Салавата и Стерлитамака.

По версии сыщиков, товар он планировал расфасовать для оптовых курьеров, которые должны были продать товар жителям Прикамья.

Кроме того, в почтовом отделении Перми полицейские изъяли посылку, предназначенную для дилера. В ней были обнаружены фарфоровые копилки в виде животных, набитые до отказа наркотиками.

- В общей сложности полицейские изъяли из незаконного оборота около 4 килограммов запрещенных веществ, - сообщили в краевой полиции. - Дело расследовали в Главном следственном управлении, все это время дилер находился под стражей.

Суд признал мужчину виновным и приговорил к восьми годам колонии строгого режима.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="576" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/699746" frameborder="0"></iframe> В Прикамье задержан наркодилер, который прятал наркотики в фарфоровые копилки.

ИСТОЧНИК KP.RU