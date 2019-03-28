«Прятал в фарфоровые статуэтки». Осужден житель Башкортостана, который готовил большую партию наркотиков для реализации в Прикамье
Прикамским полицейским стало известно, что 28-летний житель Башкортостана планирует поставить партию запрещенные веществ в наш регион. В результате спецоперации дилера задержали в 30 километрах от Уфы. Его взяли сразу после того, как забрал из оборудованного тайника 1 килограмм наркотиков. Мужчина стал сотрудничать со следствием. Он рассказал о еще 50 тайниках возле Уфы, Салавата и Стерлитамака.
По версии сыщиков, товар он планировал расфасовать для оптовых курьеров, которые должны были продать товар жителям Прикамья.
Кроме того, в почтовом отделении Перми полицейские изъяли посылку, предназначенную для дилера. В ней были обнаружены фарфоровые копилки в виде животных, набитые до отказа наркотиками.
- В общей сложности полицейские изъяли из незаконного оборота около 4 килограммов запрещенных веществ, - сообщили в краевой полиции. - Дело расследовали в Главном следственном управлении, все это время дилер находился под стражей.
Суд признал мужчину виновным и приговорил к восьми годам колонии строгого режима.
В Прикамье задержан наркодилер, который прятал наркотики в фарфоровые копилки.
ИСТОЧНИК KP.RU