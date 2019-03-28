Книга «Спецоперация Крым 2014» ИД «Комсомольская правда» всего за 600 рублей!
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В редакции «КП»-Пермь» на Островского, 76б в наличии есть книги ИД «Комсомольская правда» «Спецоперация Крым 2014».
5 причин купить эту книгу:
- книга, в которой содержится наиболее полная и достоверная информация о событиях весны 2014 года
- яркие портреты участников событий – от президента России до простого гражданина Крыма
- высокое качество полиграфического исполнения издания
- большое количество редких фотографий и иллюстраций
- красивое, подарочное оформление книги
Стоимость в редакции - 600 рублей вместо 1000. Успевайте!
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