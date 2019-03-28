2019-03-28T10:07:44+03:00
Общество

Книга «Спецоперация Крым 2014» ИД «Комсомольская правда» всего за 600 рублей!

Обычно она стоит 1000 рублей
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В редакции «КП»-Пермь» на Островского, 76б в наличии есть книги ИД «Комсомольская правда» «Спецоперация Крым 2014».

5 причин купить эту книгу:

- книга, в которой содержится наиболее полная и достоверная информация о событиях весны 2014 года

- яркие портреты участников событий – от президента России до простого гражданина Крыма

- высокое качество полиграфического исполнения издания

- большое количество редких фотографий и иллюстраций

- красивое, подарочное оформление книги

Стоимость в редакции - 600 рублей вместо 1000. Успевайте!

ИСТОЧНИК KP.RU

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