В Прикамье кафе, которое торговало алкоголем без лицензии, заплатит полтора миллиона рублей штрафа

СЕГОДНЯ 08:18 2019-03-28T08:20:26+03:00

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В Кудымкаре общество с ограниченной ответственностью наказано за торговлю спиртным без лицензии. В ходе осмотра кафе местные полицейские изъяли 267 бутылок алкогольной продукции различного наименования. Это более 172 литров спиртного.

- Стражи порядка составили в отношении общества административный протокол по статье «Производство или оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии», - сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю. - Решением Арбитражного суда Пермского края общество с ограниченной ответственностью должно заплатить штраф в размере одного миллиона пятисот тысяч рублей.

Тем временем, березниковские полицейские пресекли деятельность подпольного цеха по производству алкоголя. Изготовление спиртосодержащей продукции осуществлялось в одном из заброшенных зданий по Чуртановскому шоссе в Березниках.

В ходе обысков оперативники обнаружили и изъяли свыше 36 тысяч литров немаркированной и свыше 5 тысяч литров маркированной алкогольной продукции на сумму не менее 5 млн. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU