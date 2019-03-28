Пропавший по пути на работу 53-летний мужчина найден живым

СЕГОДНЯ 07:58 2019-03-28T07:58:07+03:00

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53-летний мужчина, который переполошил всю семью, нашелся живой. Родственники сообщили, что он остался в Перми у знакомых. Сейчас он собирается в Березники на работу.

Напомним, что 24 марта мужчина уехал из Кунгура на заработки. Сначала он должен был заехать в Пермь, а затем направиться в Березники на работу в шахте. Но он пропал и родные не знали, где он находится. Они объявили его в розыск и он практически сразу объявился.

Ранее мы рассказывали, что вечером 23 марта две девятиклассницы сбежали из детского дома в Краснокамске. Подруг обнаружили сотрудники Пермского линейного отдела полиции на транспорте на перроне станции «Молодежная» в Орджоникидзевском районе Перми. Выяснилось, что девушки купили билеты на автобус и уехали к своим знакомым, которые живут в микрорайоне, расположенном в районе станции «Молодежная», сообщили в пресс-службе Пермского линейного отдела полиции на транспорте.

ИСТОЧНИК KP.RU