2019-03-28T07:58:07+03:00
Происшествия

Пропавший по пути на работу 53-летний мужчина найден живым

Мужчина задержался в Перми
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
--Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

53-летний мужчина, который переполошил всю семью, нашелся живой. Родственники сообщили, что он остался в Перми у знакомых. Сейчас он собирается в Березники на работу.

Напомним, что 24 марта мужчина уехал из Кунгура на заработки. Сначала он должен был заехать в Пермь, а затем направиться в Березники на работу в шахте. Но он пропал и родные не знали, где он находится. Они объявили его в розыск и он практически сразу объявился.

Ранее мы рассказывали, что вечером 23 марта две девятиклассницы сбежали из детского дома в Краснокамске. Подруг обнаружили сотрудники Пермского линейного отдела полиции на транспорте на перроне станции «Молодежная» в Орджоникидзевском районе Перми. Выяснилось, что девушки купили билеты на автобус и уехали к своим знакомым, которые живут в микрорайоне, расположенном в районе станции «Молодежная», сообщили в пресс-службе Пермского линейного отдела полиции на транспорте.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Прикамье кафе, которое торговало алкоголем без лицензии, заплатит полтора миллиона рублей штрафа
Юная Анастасия Смирнова из Чусового стала двукратной чемпионкой страны в могуле
Пермский зоопарк приглашает на Международный день птиц
«Уехал на заработки и пропал». В Прикамье разыскивают 53-летнего мужчину
В Прикамье к 2022 году появится 92 социальных кинозала
«Реставрируют или снесут». В Перми не утихают споры вокруг здания бывшего пивзавода
В Перми Татьяна Тарасова открыла турнир своего имени
Каждый пятый автобус в Перми оказался неисправным
В Прикамье осудили пьяного водителя, который устроил смертельное ДТП
«БКС Брокер» - ведущий брокер, предоставляющий услуги уже 25 лет
Девятиклассниц, которые сбежали из детдома в Краснокамске, обнаружили полицейские в Перми
В Прикамье с 1 июня начнут вручать «Подарок новорожденному»
Жители Пермского края стали чаще брать потребкредиты в Сбербанке
«Обновят главную сцену и зрительный зал». Завершить работы по ремонту ТЮЗа планируется к юбилею театра
В минувшее воскресенье весь мир отметил День борьбы с туберкулезом
В Перми одобрена смена зонирования территории Разгуляя
В гендерные праздники пермские мужчины оказались многословнее женщин