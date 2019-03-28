2019-03-28T07:38:48+03:00
Спорт

Юная Анастасия Смирнова из Чусового стала двукратной чемпионкой страны в могуле

В соревнованиях мужчин в очной борьбе двух пермяков победил Дмитрий Колесников
Константин КЯКИНЕН
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фото: Федерация фристайла Россиифото: Федерация фристайла России
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Чусовские могулисты завоевали все золото чемпионата России в Красноярске. После побед в индивидуальных соревнованиях воспитанники школы «Огонек» имени Постникова первенствовали и в парном могуле.

В соревнованиях среди женщин сильнейшей стала Анастасия Смирнова, превзошедшая в финале Анну Герасимову. К титулу чемпионки России в индивидуальном могуле юная Анастасия Смирнова добавила еще золото чемпионата в парном могуле.

В мужском финале встретились представители Пермского края Дмитрий Колесников и Никита Светлаков. В очной борьбе победил Колесников.

Напомним, что ранее золотую медаль в индивидуальном могуле завоевал еще один чусовлянин Андрей Махнёв.

Чемпионат России по фристайлу в Красноярске продолжится на следующей неделе, 1 апреля, когда пройдут соревнования по биг-эйру, а также квалификация в ски-кроссе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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