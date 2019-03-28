Юная Анастасия Смирнова из Чусового стала двукратной чемпионкой страны в могуле
Чусовские могулисты завоевали все золото чемпионата России в Красноярске. После побед в индивидуальных соревнованиях воспитанники школы «Огонек» имени Постникова первенствовали и в парном могуле.
В соревнованиях среди женщин сильнейшей стала Анастасия Смирнова, превзошедшая в финале Анну Герасимову. К титулу чемпионки России в индивидуальном могуле юная Анастасия Смирнова добавила еще золото чемпионата в парном могуле.
В мужском финале встретились представители Пермского края Дмитрий Колесников и Никита Светлаков. В очной борьбе победил Колесников.
Напомним, что ранее золотую медаль в индивидуальном могуле завоевал еще один чусовлянин Андрей Махнёв.
Чемпионат России по фристайлу в Красноярске продолжится на следующей неделе, 1 апреля, когда пройдут соревнования по биг-эйру, а также квалификация в ски-кроссе.
ИСТОЧНИК KP.RU