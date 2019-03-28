Пермский зоопарк приглашает на Международный день птиц

СЕГОДНЯ 07:20 2019-03-28T07:20:29+03:00

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В воскресенье, 31 марта, Пермский зоопарк будет праздновать Международный день птиц. Он предлагает пермяков присоединиться к торжеству. В воскресенье для посетителей зоопарка будут проведены интерактивные экскурсии по зоопарку. Зоолог отдела птиц Наталья Ярушина расскажет про птиц, которые содержатся в пермском зоопарке.

- Чтобы все желающие смогли попасть на экскурсию и узнать много нового и интересного наш зоолог проведет экскурсию два раза, - сообщили в зоопарке. – Первая состоится в 13.00, вторая – в 15.00. Продолжительность экскурсии 1 час, сбор группы и начало в павильоне экзотических птиц. Приходите, будет интересно.

А 26 марта работники зоопарка поделились с пользователями сети милым видео, где видно, как играет барсенок Серебрянка. Она, прямо как кошечка, перекатывается с бока на бок, бегает и прыгает. А когда Серебрянка увидела, что ее снимают, подбежала к стеклу и подпрыгнула так, как будто хочет достать оператора.

ИСТОЧНИК KP.RU