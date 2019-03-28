«Уехал на заработки и пропал». В Прикамье разыскивают 53-летнего мужчину

СЕГОДНЯ 06:52 2019-03-28T06:52:53+03:00

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Пятые сутки в Прикамье ищут 53-летнего Ильгиза Ахмадулловича Мухаматуллина. 24 марта мужчина уехал из Кунгура.

Родственники в соцсетях сообщают, что Ильгиз Мухаматуллин направлялся в Пермь, а затем должен был уехать в Березники на работу.

Приметы мужчины: рост 170 см, плотного телосложения. Был одет в черную куртку, синюю шапку и черные ботинки. При себе у него была дорожная сумка.

Всех, кто видел мужчину, просят позвонить по телефонам: 89120703982, 89824587543.

Ранее мы писали, что девятиклассниц, которые сбежали из детдома в Краснокамске, обнаружили полицейские в Перми. Вечером 23 марта две девятиклассницы сбежали из детского дома в Краснокамске. Их объявили в розыск.Подруг обнаружили сотрудники Пермского линейного отдела полиции на транспорте на перроне станции «Молодежная» в Орджоникидзевском районе Перми.

ИСТОЧНИК KP.RU