В Прикамье к 2022 году появится 92 социальных кинозала

СЕГОДНЯ 06:35 2019-03-28T06:35:23+03:00

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В Прикамье решили создать единую региональную сеть социальных кинозалов. По программе министерства культуры к 2022 году планируется увеличить до 92 залов в 46 муниципалитетах края. Благодаря этому число зрителей к 2024 году увеличится до 500 тысяч человек в год, что в 5 раз превышает нынешние показатели. По задумке властей, кинозалы должны стать интеллектуальными центрами. В социальных кинозалах планируется осуществлять показы как документальных фильмов собственного производства, так и прокат национальных и зарубежных игровых фильмов. Обучениями педагогов для работы в таких центрах займётся «Пермская синематека».

В рамках программы развития регионального кино планируется развивать собственное кинопроизводство и фестивальное движения, сообщили в правительстве края.

В рамках работы по поддержке кинопроизводства в регионе будет внедряться система рибейта — механизма поддержки кинопроизводства и взаимодействия с внешними студиями. Также продолжится поддержка фестивального движения в регионе: МФДК «Флаэртиана», Фестиваль кинематографистов и видеолюбителей «Радуга Прикамья», Всероссийский молодежный кинофестиваль позитивного кино «Кинопозитив Fest», Фестиваль научно-популярного кино Future.doc.

ИСТОЧНИК KP.RU