«Реставрируют или снесут». В Перми не утихают споры вокруг здания бывшего пивзавода

СЕГОДНЯ 06:20 2019-03-28T06:20:22+03:00

Общественник Денис Галицкий считает, что здание просто разберут по кирпичику, а его месте возведут муляж

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Ленинский районный суд рассмотрел иск общественника Дениса Галицкого к государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края. Он выступал против реконструкции здания бывшего пивзавода по ул. Сибирской, 35.

На своей странице в Фейсбуке Денис Галицкий написал, что здание бывшего пивзавода просто снесут.

- Снос будет в рамках «реконструкции» возведут муляж, - сообщил Галицкий.

Напомним, что здание пивзавода в 2017 году приобрела компания «Пермглавснаб». Она планирует восстановить его, разместить в нем квартиры премиум-класса, сохранив исторический облик объекта.

Кроме того, Денис Галицкий отметил, что эксперты определили, что здание разваливается на глаз.

- Страшно в этой истории не только то, что Пермь лишится красивейшего здания, но и то, что глаз вместо расчёта может ведь использоваться и при строительстве вашего дома — ни госорганы, ни суд не ведь в этом ничего предосудительного, - пишет градозащитник.

ИСТОЧНИК KP.RU